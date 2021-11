Calciomercato, colpo Milan per lo scudetto: concorrenza battuta

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito alla mossa giusta per il Milan per provare a puntare allo scudetto

Altro fine settimana da dimenticare per il Milan di Stefano Pioli che raccoglie la seconda sconfitta di fila in campionato che blocca la corsa scudetto di Ibra e soci. I rossoneri infatti sono incappati in una pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 1-3, che cancella quanto di buono fatto vedere con l’Atletico in Champions.

Sette gol subiti nelle ultime due di campionato e il Napoli ora a +3 con l’Inter invece ad una sola lunghezza di distanza dai cugini. Momento quindi di difficoltà evidente ma situazione di classifica ancora molto favorevole per la squadra di Pioli, chiamata presto a ritrovare il bandolo della matassa.

Calciomercato Milan, colpo per puntare allo scudetto: da Icardi a Renato Sanches

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio alla corsa scudetto del Milan, soffermandosi sull’eventuale colpo giusto a gennaio per provare ad arrivare al titolo.

Per il 46,8% dei votanti l’uomo giusto per potenziare l’organico a gennaio sarebbe Renato Sanches, forte centrocampista del Lille, seguito col 24,2% dall’ex attaccante dell’Inter, ora a Parigi, Mauro Icardi. Chiude il quadro lo spagnolo Isco.