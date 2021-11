Calciomercato Milan e Juventus, accordo verbale per l’attaccante: i dettagli

Calciomercato Milan e Juventus: accordo verbale con l’attaccante in scadenza nel prossimo giugno. L’indiscrezione dalla Spagna

Problemi in attacco per Milan e Juventus. Pioli, infatti, può al momento contare solo su Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di centravanti, mentre Morata e compagni faticano a sbloccarsi in casa bianconera.

Pellegri è ancora un oggetto misterioso e Giroud è fuori causa per infortunio: il peso dell’attacco dei rossoneri è tutto sulle spalle del 40enne svedese in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League, decisivo contro il Liverpool di Klopp. Per Allegri, invece, i gol continuano a non arrivare. Sia Milan che Juventus sono alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i nomi accostati c’è anche quello di Alexandre Lacazette. Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del centravanti dell’Arsenal.

Calciomercato, dalla Spagna: accordo verbale Lacazette-Barcellona

Lacazette è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e salvo sorprese non rinnoverà con i ‘Gunners’. Una possibile occasione a parametro zero che fa gola a Milan e Juventus, ma non solo. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, l’attaccante francese avrebbe già un accordo verbale con il Barcellona. Il club catalano starebbe puntando sull’esperto centravanti in uscita dall’Arsenal alla luce del sempre più probabile addio a zero di Dembele, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Milan e Juve sono avvisate.