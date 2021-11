Calciomercato, Juventus e Milan anticipate | Assalto e colpo a zero

Le ultime di calciomercato non sorridono a Juventus e Milan. Rischia di sfumare il colpo a parametro zero

Anche fronte calciomercato non giungono buone notizie per Juventus e Milan. Il colpo a parametro zero rischia seriamente di sfumare per via dell’inserimento di due top club europei.

Il giocatore in questione è Boubacar Kamara, classe 2000 francese in forza al Marsiglia e in scadenza di contratto a giugno. Da tempo è nel mirino dei rossoneri, ma negli ultimi mesi si è inserita prepotentemente la Juventus, alla ricerca di un rinforzo per la mediana di Allegri. Si è in verità parlato pure dell’Inter, alla quale è stato probabilmente offerto in previsione del possibile addio di Brozovic a quanto pare vicino a essere scongiurato.

Calciomercato Juventus e Milan, Kamara si complica: ingresso in scena di Bayern e Barcellona

Stando a ”Footmercato.net’.net’ su Kamara sono piombati con decisione il Bayern Monaco e il Barcellona, anch’essi intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo. Adesso per le due big italiane l’obiettivo si fa molto complicato, considerato che sia i bavaresi che i blaugrana potrebbero offrire condizioni economiche migliori al talento transalpino.