Donnarumma ‘fatto fuori’ | Ecco come stanno le cose

Donnarumma continua a non essere titolare al PSG e in Francia confermano il retroscena con Pochettino

Gianluigi Donnarumma è senza dubbio uno dei giocatori più discussi in questo ultimo anno, in Europa e soprattutto in Italia, per le sue prestazioni ma anche per questioni di calciomercato. La questione rinnovo col Milan, poi finita male per i rossoneri, è stata argomento di dibattito per tanto tempo. Così come poi il matrimonio con il PSG.

Dopo le celebrazioni per le nozze parigine, però, la nuova vita del portierone campione d’Europa e miglior giocatore del torneo, non è proprio entusiasmante. Oltre all’episodio con il Saint-Etienne, il dualismo con Keylor Navas continua a essere pesante, Donnarumma non è il titolare ed è un dato di fatto. Su più di 20 partite giocate dal PSG quest’anno in tutte le competizioni, sono in 8 l’ex Milan è sceso in campo. Una scelta precisa di Pochettino, una gerarchia che lo pone alle spalle del costaricano.

PSG, Pochettino ‘contro’ Donnarumma: tutto confermato

Ora il manager argentino, per cercare di non scontentare nessuno, sta mettendo in pratica una vera e propria rotazione dei due portieri, un’alternanza che per ora sembra funzionare. Ma che ovviamente non può far troppo comodo a Donnarumma, che – visto l’ingaggio faraonico e la scelta comunque difficile di lasciare il Milan – magari si aspettava qualcosa di diverso. La situazione attuale però è coerente con le indiscrezioni che continuano a uscire in Francia, per cui arrivano sempre più conferme. Pochi giorni fa era stata ‘L’Equipe’, oggi invece ‘goal.com’: Mauricio Pochettino non era affatto d’accordo con l’acquisto di Donnarumma.

Secondo la versione francese del portale, infatti, l’ex manager del Tottenham era già completamente soddisfatto dalle prestazioni e la presenza di Keylor Navas. Il portiere azzurro “ha fatto felici soltanto i tifosi dl PSG”, visto che appunto Pochettino si era espresso in maniera contraria al suo arrivo. Temeva delle tensioni interne, dei problemi di gestione con un altro portiere importantissimo e reduce da un’annata straordinaria come l’ex Real. L’alternanza tra i portieri potrebbe durare comunque fino alla fine della stagione, ma intanto la scelta di Leonardo di prendere comunque Donnarumma non avrebbe fatto che alimentare le tensioni e interne tra lo stesso ds e il suo allenatore.