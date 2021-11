Donnarumma finisce nella bufera, pazienza finita a Parigi

Gianluigi Donnarumma contestato per la prestazione odierna con il Psg, fioccano le critiche per il numero uno della Nazionale

Non è un buon momento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale è stato protagonista assoluto in estate, con la vittoria a Euro 2020 che porta la sua firma con le sue parate, e con il trasferimento multimilionario al Psg. Ma le cose sono ora piuttosto diverse.

In azzurro, l’ex portiere del Milan non ha ripetuto ultimamente le prodezze dell’Europeo. E a Parigi, il dualismo con Keylor Navas lo ha visto spesso uscire sconfitto. Non oggi, con una maglia da titolare contro il Saint-Etienne, dove però Donnarumma ha subito un gol che ha generato polemiche.

Donnarumma non convince: “Ma perché gioca titolare?”

Alle critiche dei compagni di squadra, per la rete di Bouanga, si uniscono anche quelle dei social. Tra i tifosi francesi, Donnarumma non riscuote molto successo. C’è in verità chi lo difende, per una rete subita su cui forse non ha tutte queste responsabilità. Ma più di qualcuno si attendeva di più, viste le premesse con cui era arrivato. E c’è chi invoca Keylor Navas chiedendosi: “Perché oggi gioca Donnarumma?”. Lo stabiese viene definito anche ‘difettoso’ e ‘non determinante’. Ecco alcuni tweet:

Difficile de noter Donnarumma même s'il n'est pas décisif sur le but et semble fébrile sur un autre arrêt. Les jeunes n'auront toujours pas eu de temps de jeu. Toujours pas de pressing même à 11 contre 10… — Seb Walrus 🇫🇷 ⭐️⭐️ ♥️💙 (@SebWalrus) November 28, 2021

alors on va parler du match j'étais trop occupé jpouvais pas tweet :

-l'asse devait finir a 8vs11 si l'arbitre n'était pas généreu.

-donnarumma est fautif sur le but.

-pochettino est un fdp.

-ramos est incroyable.

-l'arbitre a laissé trop de contact passer.#PochettinoOut — The Ø #KroenkeOut (@power_Arsenal1) November 28, 2021