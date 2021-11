Donnarumma, che caos: i compagni si infuriano con lui!

Momento difficile per Gianluigi Donnarumma al Psg, il portiere della Nazionale oggetto delle dure critiche dei compagni: cosa è successo

Il dualismo con Keylor Navas, finora, non ha consentito a Gianluigi Donnarumma di assicurarsi la titolarità tra i pali nel Psg. Il portiere della Nazionale fatica ad imporre i suoi gradi in Francia e in questo periodo non sono mancate anche critiche.

Contestato per un paio di errori da stampa e tifosi, l’estremo difensore azzurro è finito adesso anche nel mirino dei suoi compagni di squadra per un episodio destinato a far discutere, nel corso della gara contro il Saint-Etienne.

Psg, Donnarumma subisce gol e i compagni si infuriano

La squadra di casa è passata in vantaggio a metà del primo tempo con Denis Bouanga. Doppia conclusione da parte del giocatore del Saint-Etienne, con una prima respinta di Donnarumma non sufficiente a sventare il pericolo. La rete era stata inizialmente annullata per fuorigioco, poi convalidata.

Il Psg ha poi pareggiato con Marquinhos, ma appena subito gol Donnarumma non ha certo ricevuto l’incoraggiamento da parte dei suoi compagni di squadra, anzi. Clima piuttosto teso nella squadra di Pochettino e situazione che per lo stabiese non appare rosea.