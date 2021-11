Psg, l’annuncio che gela Donnarumma: “Non sono sorpreso”

Situazione delicata per Gianluigi Donnarumma al Psg, nell’ambiente parigino dichiarazioni che non faranno piacere al portiere della Nazionale

Prosegue l’avventura, tra alti e bassi, di Gianluigi Donnarumma al Psg. Il portiere della Nazionale, nonostante abbia siglato un contratto da record con i francesi, fatica ad imporsi nel dualismo con Keylor Navas.

Le sue prestazioni, quando chiamato in causa, sono oltretutto oggetto di critiche. Ieri Donnarumma è stato contestato per il gol subito con il Saint Etienne, sebbene non fosse sembrato particolarmente colpevole. Il Psg è comunque riuscito a vincere in rimonta, ma non si annunciano giorni sereni per lo stabiese.

Psg, per Donnarumma sarà dura: l’annuncio sulla concorrenza con Keylor Navas

A complicare le cose, le dichiarazioni rese da una leggenda del calcio parigino, l’ex portiere Bernard Lama. Intervistato da ‘RMC’, ha spiegato come per lui la concorrenza tra Donnarumma e Keylor Navas sia un qualcosa da considerarsi perfettamente normale.

“La concorrenza fa parte di questo mestiere, anche tra i pali – ha dichiarato – Non si può rimproverare a un club di volere i migliori. L’obiettivo è far sì che il livello della squadra non si abbassi. Nel momento in cui ci sono due portieri molto forti e nel momento in cui si rivelino decisivi, il fatto che ci sia concorrenza non mi sorprende e non crea alcun problema”.