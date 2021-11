Disastro Milan e scatta la protesta: “Ridateci Donnarumma”

Giornataccia per il Milan che crolla a San Siro nel peggiore dei modi contro il Sassuolo. Disastroso anche Mike Maignan al suo rientro in campo

Ancora una giornata non semplice per il Milan che colleziona la seconda sconfitta di fila in campionato, cedendo il passo al Sassuolo a San Siro per 1-3 in virtù delle reti di Scamacca e Berardi inframezzate dall’autogol di Kjaer. Per i rossoneri a segno Romagnoli poi espulso nella ripresa per fallo su Defrel.

Un pomeriggio totalmente da dimenticare per i rossoneri ma anche per Mike Maignan, che è rientrato proprio oggi dal lungo infortunio giocando da titolare una gara estremamente ostica. Traumatico il rientro in campo dell’estremo difensore transalpino, che sulla rete di Berardi incassa gol tra le gambe e complessivamente si è reso protagonista di alcuni interventi imprecisi rispetto agli standard elevatissimi a cui aveva abituato tutti prima dell’infortunio.

Sui social non sono mancate le critiche da parte dei tifosi, con tanto di parallelo con Gigio Donnarumma:

maignan come zizo oggi ahahaha — andrea (@_soore) November 28, 2021

ma che parata è di maignan, ma se deve fare così mettete tatarusanu — gaizz (@gaizz_) November 28, 2021

Maignan fa troppo schifo, solo loro potevano idolatrarlo solo per sgarbo a Donnarumma. — Ceruz (@Ceruzfries) November 28, 2021

Disastro totale, Bentornato Maignan — Renato Rossi 🎲 (@92rossi) November 28, 2021