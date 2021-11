Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | Maldini tenta il colpaccio

Il Milan è pronto a monitorare con massima attenzione il calciomercato internazionale. Il rinnovo è in bilico, Maldini ci prova

Il Milan non vuole perdere terreno nella corsa scudetto, anzi ha tutta intenzione di continuare a correre per tenere a distanza l’Inter e possibilmente staccare il Napoli.

Oltre al campo, però, in parallelo corre anche il calciomercato e Paolo Maldini vuole cogliere occasioni importanti per inserire nella rosa di Stefano Pioli elementi utili per completare la compagine rossonera. Un tassello che negli ultimi mesi il Milan ha spesso cercato di inserire è quello del trequartista mancino. Un profilo in grado di disimpegnarsi al meglio sia come esterno destro nel 4-2-3-1 che da trequartista puro. È vero che Alexis Saelemaekers sta rendendo alla grande proprio in quella posizione, ma un altro profilo di questo tipo e a piedi invertiti garantirebbero maggiore imprevedibilità e qualità a Pioli. Per questo, Maldini segue con grande attenzione Nabil Fekir.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Fekir: il rinnovo non c’è

Si inizia a discutere non poco della situazione contrattuale di Fekir. Il trequartista del Betis ha un contratto fino al 2023 e non ha ancora trovato l’accordo definitivo per il rinnovo. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, in questa finestra potrebbe inserirsi il Milan, a cui il calciatore piace molto e che si inserirebbe perfettamente nello scacchiere rossonero. Maldini non è il solo, però, ad aver messo gli occhi sull’ex Lione. I club di Premier League, infatti, sono in prima fila per arrivare al ragazzo: sarà importante giocare d’anticipo e seguire la situazione contrattuale che lega il calciatore al Betis.