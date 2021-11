Calciomercato Inter, Marotta ha detto sì | Arriva il capitano

In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti il rinnovo di Brozovic, l’Ad dell’Inter, Beppe Marotta, continua a sondare il mercato alla ricerca di opportunità

La lanciatissima Inter, campione d’Italia in carica, di Simone Inzaghi si è rilanciata con prepotenza in ottica Scudetto, grazie a prestazioni importanti, l’ultima in quel di Venezia nello scorso turno di campionato. Ma c’è anche il mercato, con gennaio che si avvicina e lo sguardo rivolto anche al futuro.

Uno dei nomi che sta riempiendo le pagine dei media nazionali è quello di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli di Luciano Spalletti, capolista solitario con 35 punti conquistati in quattordici partite, è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. Come riportato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, non si registrano novità sulla trattativa per il prolungamento dell’accordo e questo, com’è normale che sia, dà il la ad una ridda di voci sul futuro del numero 24 azzurro.

Calciomercato Inter, Marotta ha detto sì: ecco l’offerta ad Insigne

E sarebbe proprio l’Inter la principale candidata per accaparrarsi le prestazioni di Lorenzo Insigne, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, a parametro zero. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘paolobargiggia.it’, il club nerazzurro avrebbe dato l’ok alle richieste dell’agente del calciatore di Frattamaggiore. Se il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non dovesse tornare con forza alla carica per convincere il proprio capitano, lo stesso potrebbe decidere, a malincuore, di lasciare Napoli e firmare per la società del gruppo Suning.

Al momento, come detto, non si registrano passi in avanti, e l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe pronto ad offrire una cifra che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro a stagione ad Insigne. La stessa fonte non esclude neanche la possibilità di un approdo anticipato già a gennaio del calciatore alla corte di Simone Inzaghi, ma questa possibilità appare, allo stato attuale, davvero di difficile realizzazione visto l’andamento della stagione in corso. Dunque, vedremo se alla fine la spunterà ancora il Napoli o, nella prossima stagione, dovremo abituarci a vedere Insigne vestito di nerazzurro.