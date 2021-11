Caso plusvalenze, Elkann allo Stadium | Retroscena sul discorso di Agnelli

Elkann ieri allo Stadium della Juventus per mostrare vicinanza ad Agnelli durante la gara di campionato persa contro l’Atalanta

Dopo l’inchiesta della Procura sul caso plusvalenze, John Elkann fa sentire la sua vicinanza ad Andrea Agnelli. Ieri il presidente della Exor si è presentato allo Stadium per assistere insieme alla dirigenza bianconera alla gara di campionato contro l’Atalanta, persa 1 a 0 tra i fischi dei tifosi torinesi.

Il presidente Andrea Agnelli, riporta ‘Tuttosport’, ha parlato alla squadra ieri pomeriggio: un bel discorso che avrebbe rassicurato tutti sulle vicende extracalcistiche della Juventus. Andando allo stadio, avrebbe poi cambiato le sue abitudini non scendendo a bordocampo per il riscaldamento, ma presentandosi direttamente in tribuna. E al suo fianco, dunque, è comparso John Elkann la cui presenza ha assunto un significato particolare poiché testimonia la vicinanza della proprietà sia alla squadra che al cugino Andrea.

Juventus, Elkann vicino ad Agnelli allo Stadium dopo il caso plusvalenze

La pesante inchiesta che coinvolge la dirigenza della Juventus, del resto, rischia di turbare l’ambiente e gli stessi giocatori.

Elkann, dal canto suo, si reca spesso allo Stadium con la famiglia per assistere alla partita, ma quello di ieri è comunque apparso come un segnale di compattezza in un momento difficile per vicende calcistiche e giudiziarie.