Caso plusvalenze, il comunicato UFFICIALE della Juventus

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale sul caso plusvalenze e l’indagine avviata dalla Procura di Torino

La Juventus prende atto delle indagini della Procura della Repubblica: recita così il comunicato diramato dalla società bianconera sull’inchiesta avviata in merito al caso plusvalenze.

Nel comunicato si fa riferimento alle indagini “nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Stefano Cerrato) e passati in merito alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” iscritta nei bilanci al 30 giugno 2019, 2020 e 2021 per i reati di cui all’art. 2622 cod. civ. (False comunicazioni sociali delle società quotate) e all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e, per quanto attiene alla Società, per l’illecito previsto dagli artt. 5 (Responsabilità dell’ente) e 25-ter (Reati societari) del D.Lgs. n. 231/2001”.

Nella stessa nota si ricorda che “la Società è attualmente soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob” che, anche in questo caso riguarda “Proventi da gestione diritti

calciatori”.

Nella nota la società aggiunge: “Come doveroso, Juventus sta collaborando con gli inquirenti e con la Consob e confida di chiarire ogni aspetto di interesse degli stessi, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.