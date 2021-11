Juventus, caso plusvalenze | UFFICIALE: indaga la Procura

Indagini in corso della Procura di Torino per il caso plusvalenze: inchiesta su club e dirigenti bianconeri, il comunicato

La Procura di Tornio sta indagando sulla Juventus per il caso plusvalenze. La Guardia di Finanza è stata nella sede della società bianconera per acquistare documentazione relativa a movimenti per circa cinquanta milioni di euro. Il ‘Corriere della Sera’ fa riferimento ad indagati. Calciomercato.it vi ha parlato del report trasmesso dalla Covisoc alla Procura della Figc sul caso plusvalenze.

La Procura di Torino ha diramato un comunicato in cui spiega che “militari della Guardia di Finanza stanno eseguendo perquisizioni locali presso le sedi di Torino e Milano della società Juventus Football Club S.p.a.”.

In particolare le perquisizione riguardano documenti “relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento sia alle compravendite di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci”.

Sempre nel comunicato la Procura spiega che le operazioni in atto “sono volte all’accertamento di ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti del vertice societario e dei direttori delle aree business, financial e gestione sportiva”.

Juventus, Procura di Torino indaga per il caso plusvalenze

Gli inquirenti indagano su diverse operazioni di trasferimento di calciatori professionisti e sulle prestazioni di alcuni agenti. Inoltre, si legge sempre nella nota della Procura, è “ipotizzato a carico della società il profilo di responsabilità amministrativa da reato,

previsto qualora una persona giuridica abbia tratto vantaggio dalla commissione di taluni

specifici illeciti”. Dell’inchiesta in corso sono state informate sia la Consob che la Procura della Figc.