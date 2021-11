Colpo sulla fascia per la Juventus | Ma il Real Madrid provoca

La Juventus potrebbe tentare il colpo sulla fascia dal Real Madrid: i ‘Blancos’ rispondono con uno scambio provocatorio

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea, la Juventus vuole rialzarsi. Il prossimo impegno sarà comunque complicato contro l’Atalanta, ma i bianconeri vogliono subito ripartire.

Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai e la società bianconera è già al lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, che in questo inizio di stagione ha mostrato diverse lacune. Così, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, nel mirino della Juventus ci sarebbe Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> “Al Barcellona nei prossimi anni”: l’annuncio che gela la Juve

La Juventus punta il mirino su Mendy: il Real Madrid provoca con Chiesa

La Juventus inizia sin da ora a lavorare in chiave calciomercato. Nel mirino dei bianconeri sembrerebbe essere finito Ferland Mendy, terzino sinistro del Real Madrid per il quale la Juventus sembrerebbe disposta a mettere sul piatto 55 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricato da Conte: alla Juventus a gennaio

Florentino Perez, però, potrebbe rispondere alla Juventus con uno scambio provocatorio, chiedendo in cambio il top player bianconero Federico Chiesa, valutato 60 milioni, mettendo sul piatto anche un conguaglio economico. Uno scambio provocatorio che ovviamente metterebbe in difficoltà la società bianconera, soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo Mendy per rinforzare la corsia sinistra.