“Al Barcellona nei prossimi anni”: l’annuncio che gela la Juve

Il tecnico prende posizione sul calciatore che tanto piace alla Juventus. Ecco le sue dichiarazione

Una stagione ancora una volta più che complicata per Osumane Dembele. Il calciatore del Barcellona è tornate a giocare, uno scampolo di partita, in Champions League, contro il Benfica. Ma è solo la seconda presenza in stagione, dopo i minuti contro la Dinamo Kiev.

L’annata di Dembele è cominciata male, fuori dal campo per i soliti problemi fisici. Nonostante i tanti guai, in tantissimi continua a credere nell’ex Borussia Dortmund. Dembele ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e molte squadre sono pronte a presentare la propria offerta per convincerlo. Tra i club che gli hanno messo gli occhi addosso c’è certamente la Juventus ma attenzione alle solite sirene inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, situazione Arthur: l’annuncio di Allegri

La speranza di Xavi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricato da Conte: alla Juventus a gennaio

Anche il Barcellona si augura di poter continuare ad avere in rosa Dembele. Se lo augura soprattutto Xavi, che non ha usato troppi giri di parole per parlare dell’esterno d’attacco francese: “Ho fatto una chiacchierata privata con lui e gli ho detto quanto sia importante per me averlo nella squadra e nel progetto – riporta Sport.es -. Per me è molto importante non averlo solo adesso ma anche nei prossimi anni, dipende da lui e dal suo ambiente. Mi dice che è felice e spero che possa rinnovare perché è un calciatore che può fare la differenza al club nei prossimi anni”.