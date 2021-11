Calciomercato, scaricato da Conte: alla Juventus a gennaio

Antonio Conte si è insediato al Tottenham da ormai qualche settimana e cerca ancora la quadra giusta. Il tecnico italiano avrebbe già silurato un mediano

KO sorprendente per il Tottenham di Antonio Conte che è andato al tappeto in Conference League contro il piccolo Mura, incrinando le certezze che sta provando a costruire l’ex allenatore dell’Inter. Il tecnico salentino si è insediato da qualche settimana e cerca la quadra giusta per portare gli ‘Spurs’ ai vertici del calcio inglese.

La risalita in Premier League è dura e passa inevitabilmente anche dalla velocità di adattamento dei calciatori del Tottenham ai nuovi dettami di Antonio Conte, legato indissolubilmente dallo schieramento a tre difensori.

Calciomercato Juventus, Ndombele scaricato da Conte: idea per il centrocampo

Conte è quindi in fase valutativa rispetto ai valori della rosa attuale. C’è però qualcuno di fatto già ‘bocciato’ dall’ex allenatore dell’Inter. Secondo quanto sottolineato da ‘Football Insider’si tratta di Tanguy Ndombele.

La testata afferma come che Conte ha detto al consiglio di vendere il possente centrocampista francese nella prossima finestra di calciomercato. Il tecnico non crede che il 24enne ex Lione, arrivato per circa 60 milioni, possa cambiare il suo stile di gioco, adattandosi a quello che in mente di fare. Il rendimento di Ndombele non è all’altezza delle aspettative, e in caso di addio, a gennaio potrebbe anche tornare nel mirino della Juventus, fermo restando che i bianconeri hanno prima da sfoltire il reparto dagli esuberi.