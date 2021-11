Stop UFFICIALE al Milan: Pioli si consola con due importanti recuperi

Le ultime novità da Milanello. Stefano Pioli perde Olivier Giroud ma recupera due pedine fondamentali

Nel grande giorno della firma di Stefano Pioli, il Milan e tutti i suoi tifosi possono gioire per altre due importanti notizie.

A far felici i sostenitori rossoneri sono le ultimissime news provenienti da Milanello: Mike Maignan e Fikayo Tomori sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Il portiere, come raccontato nei giorni scorsi, è guarito e pronto a lavorare con il resto della squadra e oggi lo ha fatto insieme al centrale inglese, che era stato costretto a saltare sia la trasferta di Firenze che quella di Madrid, per via di un problema all’anca.

Si ferma Giroud

Pioli sorride ma non del tutto. C’era attesa per conoscere l’esito degli esami a cui doveva sottoporsi Olivier Giroud. Il centravanti, infortunatosi, nel corso del match del Wanda Metropolitano, ha subito una lesione del bicipite femorale sinistro. Il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni. Oltre a Giroud sono out anche Davide Calabria e Ante Rebic, oltre che Samu Castillejo. Per quest’ultimo, ancora lavoro differenziato.