Calciomercato, da Vlahovic a Icardi: scelto il ‘regalo’ per Pioli

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al ‘regalo’ giusto per Stefano Pioli e il suo Milan del futuro

Era ormai nell’aria da qualche tempo, e oggi pomeriggio è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte del Milan, che ha reso noto il rinnovo contrattuale di Stefano Pioli. Il tecnico italiano ha allungato il rapporto con la società meneghina fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per la stagione sportiva successiva.

Storia al lieto fine quindi quella tra Pioli e il Milan che insieme stanno costruendo una solida realtà, che come non accadeva da anni, sta facendo finalmente sognare i tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, blitz Juventus e Maldini spiazzato

Calciomercato Milan, Vlahovic il colpo da sogno per Pioli: la scelta dei tifosi

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio ad un eventuale grande colpo da ‘regalare’ a Pioli per il rinnovo. Per il 45,7% il tecnico rossonero meriterebbe l’arrivo in rosa di Dusan Vlahovic, fortissimo attaccante della Fiorentina che in Italia piace tanto alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Milan e Pioli ancora insieme: il comunicato UFFICIALE

A seguire il 34,3% gradirebbe invece il rinnovo di Kessie, col 14,3% che invece vorrebbe in rosa Renato Sanches. Chiude ultimo l’ex Inter Mauro Icardi.