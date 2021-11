Stefano Pioli e il Milan ancora insieme: la lunga giornata del tecnico rossonero si è conclusa con il comunicato ufficiale del club

Mancava davvero solo il comunicato ufficiale, che puntualmente è arrivato: Stefano Pioli continuerà a guidare il Milan anche la prossima stagione.

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per la stagione sportiva successiva“.

Come anticipato, dunque, il tecnico che ha portato il Milan ad essere nuovamente grande, si è legato ai rossoneri per un altro anno, con opzione per il secondo.

📽️🔴⚫️ #Milan – Le ultime da Casa Milan: è arrivata la tanto attesa firma di Stefano #Pioli sul contratto ✍️ pic.twitter.com/9ydOY3YNSh — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 26, 2021

Un rinnovo mai in discussione

La lunga giornata di Stefano Pioli, raccontato sui canali di Calciomercato.it, può dunque andare in archivio. Il tecnico si è recato in mattinata a Milanello, dove ha messo nero su bianco. Come detto, l’accordo sul rinnovo non è mai stato in discussione. Vi abbiamo parlato con largo anticipo della firma di Pioli. Una firma voluta davvero da tutti, dai tifosi letteralmente innamorati del suo tecnico, dalla società e chiaramente dallo stesso tecnico.