Accordo col Milan e firma, oggi l’annuncio ufficiale

In casa Milan già oggi si attende l’annuncio ufficiale della firma sul rinnovo, accordo trovato tra le parti

Come anticipato da Calciomercato.it, è ormai vicinissimo il rinnovo tra Stefano Pioli e il Milan. Forte degli ottimi risultati ottenuti sulla panchina rossonera, il tecnico è pronto a prolungare la permanenza.

Oggi, come confermano nuove indiscrezioni raccolte da CM.IT, è attesa l’ufficialità della firma sul contratto fino al 2023 con contestuale adeguamento di stipendio che arriverà a 3,5 milioni di euro annui. Per Pioli sarebbe inoltre prevista l’opzione per una ulteriore stagione sulla panchina del Milan.

Calciomercato Milan, rinnovo Pioli: oggi l’annuncio ufficiale della firma

Arrivato ad ottobre 2019 per sostituire Giampaolo, Pioli ha avuto un impatto importante sui risultati milanisti. Dopo le difficoltà dei primi mesi, infatti, si rese protagonista di una seconda parte della prima stagione da record. Lo scorso anno i rossoneri sono stati a lungo in lotta per lo scudetto con l’Inter ed ora detengono il primato della classifica insieme al Napoli.

Con questa mossa, dunque, Maldini e Massara danno ulteriore serenità all’ambiente rossonero in vista dei tanti impegni in programma. Pioli continuerà ad essere la guida dei prossimi successi.