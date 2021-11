Calciomercato Milan, il bomber si allontana: dietrofront improvviso

Calciomercato Milan, un attaccante nel mirino dei rossoneri potrebbe cambiare a sorpresa il suo destino: gli aggiornamenti

Il Milan torna dalla trasferta in casa dell’Atletico Madrid con un successo prestigioso e la speranza di poter ancora accedere agli ottavi di finale di Champions League. Rossoneri intenzionati a riprendere la marcia anche in campionato, per puntare allo scudetto, assente in bacheca ormai dal 2011.

A gennaio, la società proverà a intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli. Ma i dirigenti guardano anche oltre e già agli innesti da effettuare a partire dalla prossima stagione. In tal senso, però, si allontana uno dei possibili obiettivi per l’attacco.

Calciomercato Milan, Belotti ci ripensa: rinnovo con il Torino possibile

‘Tuttosport’ infatti riferisce che potrebbero esserci degli spiragli per il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino. Il bomber è molto legato alla piazza granata e l’andamento della squadra di Juric potrebbe anche farlo tornare sui suoi passi.

Lo strappo con Cairo potrebbe dunque essere ricomposto. L’attaccante sta riflettendo sulla proposta da 3,3 milioni netti a stagione fino al 2025, le sue ambizioni restano immutate ma con un Toro in grado di fare il salto di qualità potrebbe anche decidere di restare. Facendo sfumare così un affare a parametro zero per il Milan.