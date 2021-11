Champions League: Borussia Dortmund eliminato, Guardiola supera Messi

Champions League, i risultati della notte: Real Madrid e Sporting CP qualificate, Borussia Dortmund in Europa League, Guardiola supera Messi e il Psg

Tanti verdetti al termine della quinta giornata di Champions League. Con la vittoria del Real Madrid per 0-3 sul campo dello Sheriff, i ‘Blancos’ si qualificano agli ottavi e consentono anche all’Inter di centrare la qualificazione. Qualificazione a cui spera ancora il Milan, visto che nel gruppo B il secondo posto del girone è ancora senza un padrone.

Il secondo posto del gruppo C se lo aggiudica invece lo Sporting CP. I campioni di Portogallo superano 3-1 il Borussia Dortmund, con tanto di rissa ed espulsione di Emre Can. I gialloneri giocheranno in Europa League, dove potrebbero trovare il Lipsia, che ha rifilato 5 gol al Club Brugge. La supersfida di giornata era però l’altro match del gruppo A, con il Manchester City di Guardiola che in rimonta batte il Psg di Messi: a Mbappe rispondono Sterling e Gabriel Jesus.

La vittoria permette ai ‘Citizens’ di qualificarsi come primi nel girone. Salgono dunque a 11, dopo questa sera, le squadre qualificate per gli ottavi di finale. Si tratta di Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Ajax, Sporting CP, Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea, Juventus e Bayern Monaco. Le cinque squadre restanti usciranno: una dal gruppo B, quello del Milan, con tutte e tre le squadre ancora in corsa; una dal gruppo F (quello dell’Atalanta); una tra Barcellona e Benfica nel gruppo E e le due del gruppo G, dove la situazione è totalmente incerta.

Manchester City-Psg 2-1

Club Brugge-Lipsia 0-5

Liverpool-Porto 2-0

Atletico Madrid-Milan 0-1

Sporting CP-Borussia Dortmund 3-1

Besiktas-Ajax 1-2

Inter-Shakhtar 2-0

Sheriff-Real Madrid 0-3