Inter-Shakhtar, apprensione Calhanoglu: il gesto prima del cambio

Per Calhanoglu piccola apprensione al momento della sostituzione con Sensi: il gesto del turco prima del cambio

Piccola apprensione per Hakan Calhanoglu nei minuti finali di Inter-Shakhtar. Il trequartista turco, tra i migliori in campo nella gara di Champions League, è stato sostituito all’86’ con Sensi.

Prima del cambio, l’ex calciatore del Milan si è toccato dietro la coscia sinistra, guardando verso la panchina. Poco dopo è arrivata la sostituzione decisa da Inzaghi anche per far passare qualche secondo visto il vantaggio dei nerazzurri. A fine gara comunque Calhanoglu era regolarmente in campo a salutare i tifosi e camminava senza nessun problema: possibile per lui soltanto un po’ di affaticamento visti i tanti impegni ravvicinati.