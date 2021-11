Inter-Shakhtar, scoppia la polemica social: “Simulatore!”

Inter-Shakhtar Donetsk: un nerazzurro nel mirino al termine del primo tempo del match di Champions League

L’Inter crea tanto ma non sfonda nel primo tempo del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe già valere la qualificazione agli ottavi di finale.

Numerose le occasioni per i nerazzurri, anche con Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si è reso protagonista di un episodio in area nel finale di primo tempo: il numero 10 nerazzurro ha reclamato per un calcio di rigore dopo un contatto con i difensori avversari. Tuttavia, anche la sala Var ha confermato la decisione presa sul campo dall’arbitro di non assegnare il penalty. E sui social è già polemica sulle presunte simulazioni di Lautaro: ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Dove crede di essere Lautaro appena mette piede in area di rigore da marcato: pic.twitter.com/cPBK0UD4Xi — 𝐄𝐃𝐎𝐀𝐑𝐃𝐎 17 maggio 2019 (@edoarwski) November 24, 2021

Ma no, Lautaro non è un simulatore. No. È che ha il baricentro sull’alluce destro. #InterShakthar — Giuseppe (@djusep_joe) November 24, 2021

Lautaro simulatore vergognoso — MassimilianoScapi (@Massimi64685567) November 24, 2021

Lautaro da prendere a badilate sui denti, simula come Cuadrado — K. (@burattinaio0) November 24, 2021