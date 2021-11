Spalletti e l’incubo Osimhen: i tempi di recupero si allungano

Napoli e Spalletti stanno col fiato sospeso per Victor Osimhen: oggi si opera il nigeriano, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi

È stato un weekend ‘no’ per il Napoli: a ‘San Siro’ è arrivata la prima sconfitta in campionato e due infortuni che possono pesare sulla stagione.

Il ritorno di Luciano Spalletti a Milano è stato un vero e proprio incubo. L’Inter non ha avuto pietà e si è presa la vittoria contro i suoi azzurri, ma soprattutto sono arrivati due infortuni pesanti. Anguissa è stato vittima di un problema muscolare, che lo terrà fuori per diverso tempo, ma a preoccupare è Victor Osimhen. Il nigeriano ha subito un colpo al volto contro i nerazzurri, che gli ha causato la frattura di zigomo sinistro e all’orbita. Oggi l’ex Lille verrà operato e i tempi di recupero preoccupano il tecnico di Certaldo.

Napoli, paura per Osimhen | Spalletti potrebbe perderlo per 3 mesi

Come raccontato su Calciomercato.it, oggi Victor Osimhen verrà operato per le fratture a zigomo e orbita subite nel match contro l’Inter. I tempi per il recupero dell’attaccante preoccupano Luciano Spalletti: secondo ‘Il Mattino’, l’operazione potrebbe essere più difficile del previsto e lo stop potrebbe allungarsi fino a 3 mesi. Un’eventualità infausta che non permetterebbe ad Osimhen di rispondere alla chiamata della Nigeria per la Coppa d’Africa.

Il Napoli, nel frattempo, dovrà sopperire alla sua assenza con gli elementi presenti in rosa. L’ultimo spezzone di gara giocato da Dries Mertens, e quel bellissimo gol, danno qualche speranza a Spalletti. Il capolavoro del tecnico toscano, però, dovrà avvenire su Andrea Petagna: dalle prestazioni del bomber italiano passerà molto del cammino azzurro dei prossimi mesi. Per Osimhen, intanto, Napoli tiene il fiato sospeso e attende buone notizie dall’equipe medica che oggi effettuerà l’intervento.