Brutte notizie per il Napoli e Osimhen, che ha subito un duro colpo al volto nel match contro l’Inter: c’è frattura, i tempi di recupero

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato protagonista con Skriniar di un violento scontro aereo, dove il bomber azzurro ha avuto la peggio. In seguito alla botta, la punta è stata costretta ad abbandonare il campo anzitempo – sostituito da Petagna – con un occhio visibilmente gonfio.

È arrivato intanto l’esito ufficiale degli esami strumentali, comunicato dal club partenopeo: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro“.

Napoli, tegola Osimhen: deve essere operato, quanto starà fuori

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’ex Lille resterà stanotte sotto osservazione in ospedale al Niguarda con il Dott. Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli. Per definire i tempi di recupero è ancora presto, ma sicuramente Osimhen non rivedrà il campo per più di un mese.