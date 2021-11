Focus su Lozano le cui ultime dichiarazioni hanno fatto tanto discutere. Il messicano è approdato a Napoli due anni e mezzo fa per circa 42 milioni di euro

Il ‘Chucky’ Lozano ha scosso un po’ la settimana che porta il Napoli a sfidare l’Inter a ‘San Siro’, in una gara che può valere tanto per i sogni scudetto degli azzurri. L’esterno offensivo messicano è stato impegnato nelle gare di qualificazione contro Stati Uniti e Canada, sarà l’ultimo a rientrare in gruppo per gli allenamenti, svolgerà solo domani la rifinitura prima di Inter-Napoli.

A ‘Tv Azteca Deportes’ Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto tanto discutere: “La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande, mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere ad un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo”.

Sui social i tifosi del Napoli non l’hanno presa bene, la frase è stata digerita come un ridimensionamento di una squadra prima in classifica. Non è la prima volta che il Chucky si lascia andare, un anno fa alla stessa emittente dichiarò il suo desiderio di giocare un giorno nel Barcellona. La reazione dei tifosi ha convinto Lozano a fare un passo indietro, scrivendo un post su Instagram per chiarire la posizione: “Non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto. Mi interessa di più che i fatti parlino da soli. Io vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli. Lasciero’ anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli”.

Calciomercato Napoli, a breve possibili contatti Raiola-De Laurentiis per Lozano: il prezzo del messicano

Il Napoli per Lozano ha investito 42 milioni di euro, nell’estate del 2019 fu un’operazione di mercato molto dispendiosa. Il club di De Laurentiis s’augura che l’ambizione di Lozano trovi sostanza nello spessore da mettere in campo, in 93 presenze il Chucky ha realizzato 23 gol e 9 assist. Spalletti è pronto a valorizzarlo nella gestione di tutte le armi offensive a sua disposizione, finora a referto in questa stagione ci sono tre gol e due assist. Il mercato della prossima estate è ancora lontano, c’è una sola certezza: le ambizioni passano per il contributo di Lozano al Napoli. Considerando la gestione degli ammortamenti del Napoli, il prezzo per Lozano non può mai abbassarsi sotto i 35-40 milioni. Tra Raiola e De Laurentiis ci sono buoni rapporti, è possibile che a breve possano svilupparsi dei contatti. A certe cifre la Premier può essere la destinazione ideale, ci sono diversi estimatori, la più suggestiva è il Manchester United.