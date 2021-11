Caso Lozano: nuovo annuncio dell’esterno del Napoli

Caso Lozano: l’esterno del Napoli chiarisce sui social le dichiarazioni in Nazionale. L’annuncio del messicano

“Mi piacerebbe andare a giocare in un club più grande. Ho degli obiettivi chiari, sento di essere a un buon livello. Mi piacerebbe fare un nuovo passo”. Stanno facendo discutere in casa Napoli le dichiarazioni rilasciate in Messico da Hirving Lozano.

Parole che sanno di addio, subito chiarite però dallo stesso esterno azzurro. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, il messicano ha commentato: “A volte le mie parole possono essere prese dal contesto reale e qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare l’interpretazione corretta, volenti o nolenti, le travisa. Non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto. Mi interessa di più che i fatti parlino da soli. Questi i fatti: io vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani”.

Lozano chiarisce: “Napoli è casa mia e spero per molto tempo”

“I momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli. – ha proseguito Lozano – Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli. Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, che spero sarà per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio, lo farò perché il Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi”. Caso già rientrato? Staremo a vedere nei prossimi giorni.