Calciomercato Napoli, aria di addio: “Sogno un club più grande”

Calciomercato Napoli, fanno discutere le dichiarazioni di un protagonista azzurro che pensa già al futuro lontano dal Golfo

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la pausa e subito per la squadra di Spalletti ci sarà un esame importante per difendere il primato. Azzurri di scena a San Siro contro l’Inter per un vero big match.

I partenopei saranno chiamati a confermare l’ottimo avvio di stagione in un mese molto intenso da qui alla sosta natalizia, con molti scontri diretti. Ma per la squadra di Spalletti continuano a tenere banco le voci sul futuro di molti protagonisti. E uno di questi, con le sue dichiarazioni, di fatto ‘preannuncia’ l’addio.

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Lozano che spiazza

Oltre a Insigne sospeso tra conferma e addio, anche Lozano potrebbe nel prossimo futuro lasciare il Napoli. Intervistato in Messico da ‘Tv Azteca Deportes’, non ha infatti nascosto le sue aspirazioni di giocare in un club maggiormente titolato.

“Credo di giocare in un club molto competitivo e con compagni molto validi – ha dichiarato – La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Ho degli obiettivi chiari, sono cresciuto molto e sento di essere a un buon livello, mi piacerebbe fare un nuovo passo. Per ora, però, devo migliorare il più possibile, step by step”. Dichiarazioni che non faranno piacere a Spalletti e alla dirigenza del Napoli, che due anni fa ha speso 40 milioni per portarlo in azzurro.