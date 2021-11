Inter-Napoli, emergenza totale per Inzaghi: due nuovi infortunati

L’Inter si prepara al big match con il Napoli, ma aumentano i problemi di formazione per Simone Inzaghi: ancora infortuni in avanti

Dopo la pausa nazionali, Simone Inzaghi si prepara a riabbracciare tutti i suoi giocatori (o quasi) per preparare la sfida fondamentale contro il Napoli. L’Inter deve recuperare sette lunghezze in classifica dagli azzurri e dal Milan e non può fallire l’appuntamento.

Il tecnico interista, tuttavia, sarà alle prese con diversi problemi di formazione. De Vrij sarà sicuramente out, da capire quali saranno le condizioni di Bastoni e Dzeko. E adesso, arrivano ulteriori notizie negative per quanto concerne l’attacco: per la prima linea, contro gli azzurri domenica alle ore 18, si configura una vera e propria emergenza

Inter, Inzaghi trema per le condizioni di Lautaro e Sanchez: il punto

Innanzitutto l’infortunio di Alexis Sanchez, uscito malconcio nella notte nella sfida tra il Cile e l’Ecuador. Serata da dimenticare per la ‘Roja’, sconfitta davanti al suo pubblico per 2-0, con l’espulsione nei primi minuti dell’altro interista Vidal e con la sostituzione obbligata dell’attaccante poco prima della fine del primo tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzo per Inzaghi: scambio o addio anticipato

Sanchez è uscito dal campo per un problema da chiarire tra la coscia e il ginocchio. Applicato subito il ghiaccio sulle zone interessate, ora si attende la diagnosi effettiva. Ma anche Lautaro Martinez non è nelle migliori condizioni. Toccato duro due volte nel corso del primo tempo di Argentina-Brasile (finita 0-0, risultato che qualifica l’Albiceleste ai Mondiali 2022), è stato sostituito all’intervallo da Scaloni. Le sue condizioni andranno altrettanto valutate.