Chelsea Juve: le probabili formazioni e tutti gli intrecci di calciomercato della super sfida di Champions League. Dove vederla in TV e in streaming

È il giorno di Chelsea–Juventus: questa sera, allo Stamford Bridge di Londra, i bianconeri si giocheranno il primo posto nel girone di Champions League contro i campioni d’Europa in carica.

La squadra di Allegri, forte della vittoria dell’andata, ha due risultati su tre e anche con un pareggio resterebbe in vetta al gruppo H che chiuderà in casa contro il Malmo, con la possibilità di confermare il primo posto nel girone in caso di mancata sconfitta questa sera. Una sfida, quella contro i ‘Blues’, ricca di spunti anche sul calciomercato: ecco le probabili formazioni, gli intrecci di mercato e dove vedere in TV e in streaming Chelsea-Juventus.

Champions League, le probabili formazioni di Chelsea-Juventus

Massimiliano Allegri dovrebbe tornare a schierare il 4-4-2 con la scelta obbligata di Cuadrado terzino dopo il ko di Danilo che tornerà solo nel 2022. Sulla fascia opposta torna Alex Sandro. Dybala recupera per la panchina: la coppia d’attacco sarà ancora composta da Morata e Chiesa, con McKennie spostato sulla fascia destra e Bentancur di nuovo titolare al fianco di Locatelli. Tuchel deve invece fare a meno di Kovacic e Havertz e rinuncerà con ogni probabilità, almeno dall’inizio, anche a Romelu Lukaku, che è al rientro dopo l’infortunio alla caviglia.

Le probabili formazioni di Chelsea-Juventus:

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount, Hudson-Odoi. All. Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All. Allegri.

Chelsea-Juve, dove vedere la partita in TV e in diretta streaming

La sfida sarà visibile in diretta TV in chiaro su Canale 5 e sui canali di Sky Sport, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity e per gli abbonati Sky su Sky Go. La partita sarà trasmessa anche su Now TV, che permette agli utenti senza abbonamento di acquistare anche un singolo evento.

Da Rudiger e Jorginho a de Ligt e Chiesa: gli intrecci di calciomercato

Chelsea-Juventus è anche una sfida ricca di incroci di calciomercato. La dirigenza bianconera sta osservando con grande attenzione le situazione di Andreas Christensen e soprattutto Antonio Rudiger. I due difensori sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con i ‘Blues’. Il tedesco ex Roma, in particolare, piace ai bianconeri nonostante la forte concorrenza di top club europei del calibro di Bayern Monaco e Real Madrid.

Un altro big seguito ormai da anni dalla Juventus è Jorginho: come noto, il centrocampista italiano piace da tempo alla società bianconera e un nuovo tentativo nelle prossime sessioni non è affatto da escludere. L’ex Napoli è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 40-50 milioni di euro dal club londinese. Inoltre, Cherubini sta monitorando anche la situazione di Timo Werner. I campioni d’Europa in carica hanno invece messo gli occhi su due big bianconeri, de Ligt e Chiesa: già in estate si è parlato dell’interessamento dei ‘Blues’ per i due gioielli, ritenuti ovviamente incedibili dalla Juventus. Lasceranno Torino solo di fronte ad offerte irrinunciabili, superiori a 100 milioni di euro. Infine, un altro osservato speciale sarà Dejan Kulusevski, che è ai margini con Allegri e fa gola anche al Chelsea. La sua valutazione è di almeno 40 milioni di euro.