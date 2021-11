Juventus, che tegola per Allegri: UFFICIALE, fuori due mesi

Arrivano pessime notizie per Massimiliano Allegri dopo l’ultimo turno di campionato e in vista del periodo decisivo che attende la Juventus

Dopo la bella vittoria della Juventus sul campo della Lazio che riapre i giochi nella corsa Champions per i bianconeri, Massimiliano Allegri deve vedersela con un infortunio pesantissimo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri ritrova Dybala ma perde un altro attaccante: la situazione

Durante l’ultima partita all’Olimpico, Danilo è infatti uscito anzitempo per infortunio. Oggi il brasiliano ha svolto i controlli strumentali di rito che hanno restituito un bollettino davvero complicato per il tecnico bianconero. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane”, si legge sulla nota ufficiale della Juventus.



Juventus, infortunio Danilo: out due mesi, salta ameno 13 partite

Tradotto: Danilo non sarà a disposizione per i prossimi due mesi, il che vuol dire che il suo 2021 è finito qui. E che Allegri non lo avrà per almeno tredici partite, compreso ovviamente il match di domani col Chelsea ma soprattutto le supersfide con Atalanta, Roma, Inter in Supercoppa Italiana, Napoli e verosimilmente anche Milan, in programma il 23 gennaio. Una tegola pesantissima per la Juventus che deve rinunciare a un titolarissimo, forse tra i pochi giocatori davvero affidabili in questa prima parte di stagione.