Juventus, Allegri ritrova Dybala ma perde un altro attaccante: la situazione

La Juventus è tornata questa mattina ad allenarsi, alla vigilia della sfida con il Chelsea che deciderà la vetta del girone di Champions League

La buona notizia per Massimiliano Allegri riguarda il rientro in gruppo di Paulo Dybala alla vigilia dell’impegno in Champions League contro il Chelsea.

Il numero dieci era presente insieme alla squadra nell’allenamento di rifinitura, molto carico durante il torello di inizio seduta. Allegri scioglierà il dubbio sulla sua presenza nelle prossime ore, ma al momento è difficile pensare ad un suo impiego dal primo minuto contro i campioni d’Europa di Tuchel.

🎥 #Juventus – Allegri osserva l’allenamento dei suoi: assente Kulusevski oltre a Chiellini, Danilo, De Sciglio, Ramsey e Bernardeschi 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3HViuQvkFc — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 22, 2021

Chelsea-Juventus, almeno cinque assenti per Allegri: da valutare Kulusevski

Assenti certi Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi, Ramsey e Danilo, quest’ultimo oggi al J-Medical per gli esami strumentali dopo l’infortunio all’adduttore rimediato con la Lazio. Assente anche Kulusevski: lavoro in palestra per lo svedese, con le sue condizioni da valutare in vista della partenza per Londra. Out infine Pellegrini e Kaio Jorge, fuori dalla lista Champions.