Calciomercato, Pochettino rompe il silenzio: l’annuncio sullo United

Calciomercato, Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza alla vigilia di City-PSG: il tecnico rompe il silenzio, annuncio sullo United

Mauricio Pochettino al centro delle voci di calciomercato. Come vi abbiamo raccontato in questi ultimi giorni, sono salite in maniera importante le quotazioni del tecnico argentino per il nuovo allenatore del Manchester United di Cristiano Ronaldo. Un trasferimento che avrebbe del clamoroso e che sembra tentare l’ex Tottenham.

Il mister argentino, però, ha momentaneamente allontanato i rumors in conferenza stampa, alla vigilia del big match di Champions Manchester City–PSG: “Sono concentrato sulla partita di domani. Non sono un bambino, ho passato tutta la mia vita nel calcio, da giocatore e allenatore. Le voci non mi hanno mai distratto, ci sono sempre e bisogna conviverci. Non siamo qui per parlare di questo“.

PSG, Pochettino: “Ho un contratto fino al 2023, sono felice a Parigi”

Pochettino continua: “Rispetto il PSG. Quello che fanno gli altri club non mi riguarda. Amo questo club, i tifosi. È meraviglioso essere qui. Siamo primi in Ligue 1 e ci prepariamo ad affrontare il City. Mi interessa questo. Ho un contratto fino al 2023, per questa stagione e la prossima, è un dato di fatto. Non è discutibile, sono felice a Parigi“.