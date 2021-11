Il pareggio non basta, arriva l’esonero: decisione presa

Crisi profonda, non basta il pareggio per salvare la panchina: arriva la decisione sull’esonero, il nome del possibile sostituto

Non basta il pareggio casalingo per evitare l’esonero: la decisione è ormai stata presa, si cambia in panchina. Il Parma avrebbe deciso di esonerare Maresca dopo l’1-1 casalingo contro il Cosenza.

Un risultato che chiude una serie nera per i ducali che nelle ultime dieci partite ha portato a casa soltanto in due occasioni il bottino pieno. Quattordicesimo in classifica, lontano dieci punti dal primo posto occupato dal Brescia e sette dal Lecce secondo, il Parma sta rendendo decisamente al di sotto delle aspettative per una squadra partita con il chiaro obiettivo di risalire in Serie A. Invece, nonostante investimenti importanti e un monte ingaggi elevato per la cadetteria, i gialloblù stanno faticando oltre modo.

Calciomercato Parma, via Maresca: Iachini per la promozione

Secondo quanto riportato da Seriebnews.com, il Parma ha scelto Iachini per il dopo Maresca. Il tecnico firmerebbe un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di promozione. Non ci sono ancora ufficialità e firme, ma la sensazione è che si proceda verso questa soluzione: l’esonero di Maresca e Iachini alla guida della squadra per provare la rimonta promozione.