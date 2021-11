La Juventus vuole consegnare un nuovo bomber ad Allegri, a cui mancano i gol quest’anno: il giocatore vorrebbe i bianconeri

Contro la Lazio del temibile ex Maurizio Sarri, i bianconeri hanno sfoderato una prestazione solida e hanno conquistato tre punti preziosi.

Le prossime due sfide possono dire molto sulla stagione della Juventus, che si giocherà il primo posto del girone contro il Chelsea questa sera e sabato ospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium. Uno dei problemi irrisolti dei bianconeri resta la mancanza di reti: gli attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri non garantiscono un bottino di gol importante. Ecco perché il grande obiettivo del prossimo mercato della Juventus sarebbe l’attaccante: il giocatore, poi, avrebbe già scelto la destinazione torinese.

Calciomercato Juventus, sogno Vlahovic | L’attaccante preferisce Allegri

Il primo obiettivo della ‘Vecchia Signora’ nel prossimo mercato estivo sarà un grande attaccante: in pole position, nelle preferenze della dirigenza bianconera, resta Dusan Vlahovic. Come raccontato su queste pagine, la Juventus continua a lavorare per il gioiello della Fiorentina. La concorrenza dei top team di Premier League, dell’Atletico Madrid e del Borussia Dortmund però potrebbero impedire a Cherubini di realizzare il sogno di mercato. Infine, anche il Milan aveva sondato il terreno in passato.

Secondo quanto rivelato da ‘TuttoSport’, in ogni caso, Vlahovic avrebbe espresso una preferenza per la Juventus come prossima tappa della propria carriera. All’attaccante serbo piacerebbe restare in Serie A, dove sta dimostrando di poter dominare ed essere tremendamente efficace, ma la maggiore disponibilità economica dei club esteri potrebbe fare la differenza. Anche per questo motivo la Juventus si guarda intorno alla ricerca di un’alternativa in attacco e, come rivelato da Calciomercato.it, rimane in pressing su Julian Alvarez. La preferenza di Vlahovic, intanto, ricade sulla ‘Vecchia Signora’.