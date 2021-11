Calciomercato Milan, in arrivo un’altra importante firma: cifre e dettagli

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera si appresta a blindare un altro big di Pioli. Tutte le cifre e i dettagli

Come anticipato da Calciomercato.it, Stefano Pioli e il Milan sono molto vicini all’accordo per il prolungamento del contratto. L’intesa prevede un rinnovo biennale con un importante adeguamento dello stipendio.

Per la fumata bianca si attende l’ultimo ok di Elliott: una volta arrivato il via libera definitivo, Pioli sarà convocato in sede per la firma del nuovo accordo. In attesa di Romagnoli e soprattutto di risolvere la situazione Kessie, la dirigenza rossonera è al lavoro per blindare un altro big della rosa di Pioli. Si tratta di Rafael Leao, diventato in questa prima parta di stagione uno dei trascinatori della squadra. Maldini e Massara accelerano anche per la sua firma.

Calciomercato, il Milan blinda Leao: cifre e dettagli sul rinnovo

Leao è diventato a tutti gli effetti una certezza del Milan, che ora vuole blindare il gioiello portoghese. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la pratica per il prolungamento di contratto fino al 2026 a 4 milioni più bonus è avviata.

Molte big europee hanno messo gli occhi sul classe 1999 e la dirigenza rossonera vuole blindare in fretta il giocatore. Leao e il Milan sono destinati a proseguire insieme ancora a lungo.