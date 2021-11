Milan, Pioli perde un titolarissimo | I guai non finiscono mai

Si aggiunge un altro calciatore alla lunga lista di indisponibili per infortunio in casa Milan: tegola pesantissima per Stefano Pioli

Non c’è pace in casa Milan. Alla lista degli infortunati in mattinata si è aggiunto anche il nome di Fikayo Tomori. Il difensore ha accusato un problema all’anca che non gli permetterà di scendere in campo contro la Fiorentina stasera.

Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni: a Milanello, al momento, non è scattato l’allarme e c’è la speranza di recuperarlo in tempi brevissimi. Al Franchi toccherà giocare al centro della difesa a Kjaer e Romagnoli, quest’ultimo appena recuperato. Sta bene anche Gabbia, che sarà regolarmente in panchina. Il problema di Tomori arriva dopo quello di Ante Rebic, che ieri aveva subito una fitta al flessore.

Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI

Desplanches, Mirante, Tatarușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Diaz, Kessie, Krunic, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimovic, Leao, Pellegri.