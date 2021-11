Calciomercato, Monchi spesa in casa Juventus: pronta l’offerta

Il Siviglia del direttore sportivo Monchi potrebbe bussare nuovamente alle porte della Serie A. Mirino in casa Juventus

Inizio di stagione alquanto complicato per la Juventus e nello specifico anche per alcuni degli interpreti a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra questi Arthur Melo, centrocampista brasiliano che ha iniziato di fatto con ritardo la stagione dopo l’operazione, e non è ancora riuscito a calarsi al meglio sotto i dettami del nuovo allenatore.

Poco più di 100 minuti, peraltro non ancora convincenti, in questo campionato di Serie A per l’ex Barcellona dal quale ci si aspettava molto di più dopo lo scambio col Barcellona che vide coinvolto Pjanic. Arthur ha inoltre vissuto un cambiamento importante in ottica futura, col passaggio alla scuderia di Pastorello. Proprio in ottica mercato, dalla Spagna rilanciano lo stesso nome del brasiliano verso la Liga.

Calciomercato Juventus, incertezza su Arthur: il Siviglia lo vuole come ‘nuovo Banega’

Secondo quanto sottolineato da ‘ElGolDigital.com’, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, avrebbe individuato proprio in Arthur l’uomo giusto per il centrocampo di Lopetegui. Il centrocampista che attualmente gioca per la Juventus, non pare essere troppo convinto dal progetto tecnico con Allegri, e in Italia non ha espresso la miglior versione di se stesso.

Con un contratto fino al 2025, e un prezzo base di 35 milioni di euro, non è comunque semplice arrivare all’ex Barcellona, ma il club andaluso potrebbe provarci già a gennaio. Intanto Arthur sente che il calcio italiano non si adatta alle sue condizioni e caratteristiche e potrebbe quindi ricercare uno sbocco. Dalla Spagna in questo senso sottolineano come il Siviglia possa offrirgli una condizione tecnica simile ai tempi di Barcellona, con Lopetegui che potrebbe trasformarlo nel nuovo Banega della squadra.