Juventus, ora è UFFICIALE | Ribaltone improvviso per il centrocampista

Arriva una svolta improvvisa per il futuro del centrocampista. Novità importante per il destino della Juventus e del calciatore

La Juventus sta vivendo un periodo di profonde trasformazioni, in campo e sul calciomercato.

Tanto è cambiato negli ultimi mesi con l’addio di Cristiano Ronaldo e l’arrivo di calciatori importanti come Manuel Locatelli. L’ex Sassuolo alla fine è stato l’unico acquisto della sessione estiva in quella zona di campo, dato che diverse cessioni non si sono verificate. Nonostante un rendimento altalenante, a restare è stato anche Arthur Melo. L’ex Barcellona ora vive una nuova svolta decisiva per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: cambio di agente per Arthur

Arthur ora entra a far parte della scuderia di Pastorello. L’annuncio ufficiale arriva dalla stessa agenzia con un post pubblicato su Instagram. Nella foto scelta per comunicare l’avvenimento, l’ex Barcellona posa con Federico Pastorello. Una decisione importante che potrebbe essere letta anche come un annuncio in chiave calciomercato. Vedremo se l’avventura del brasiliano finalmente decollerà.