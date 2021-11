Calciomercato Juventus, sorpasso sul Milan: colpo in chiusura

Sorpasso della Juventus sul Milan in ottica calciomercato per Zakaria, ma per il centrocampo si vagliano anche altri profili

Non solo Zakaria per il centrocampo della Juventus. Il centrocampista, che piace anche a Roma, Milan e Premier League, è in cima alle preferenze dei bianconeri, che di recente avrebbero effettuato il sorpasso sulla concorrenza. Tuttavia, sono al vaglio altri profili in ambito internazionale.

Il centrocampista 24enne del Borussia Monchengladbach ha il contratto in scadenza a giugno ed è una opportunità importante già per gennaio. I dirigenti juventini, riporta ‘Tuttosport’ si sarebbero recati spesso in Germania per seguire Zakaria dal vivo. Ma lo svizzero non sembra l’unico giocatore nel mirino: in lista c’è anche il compagno di squadra Kouadio Koné, classe 2001 a un passo dal Milan lo scorso anno.

Calciomercato Juventus, da Witsel a Kamara: nomi al vaglio per il centrocampo

Sempre dalla Germania rimbalza per la Juventus il profilo di Axel Witsel, giocatore apprezzato ormai da anni. Altri profili studiati, infine sono Jens Cajuste, 22enne svedese del Midtjylland, e Boubacar Kamara del Marsiglia, sul quale è forte la concorrenza anche del Milan.