Ribaltone Chiesa, la condizione che lo spinge lontano dalla Juventus

La Juventus fa i conti con l’allarme per Federico Chiesa: la condizione che può allontanarlo dalla società bianconera

La vittoria sulla Fiorentina al fotofinish ha permesso alla Juventus di andare alla pausa per le Nazionali un po’ più serena. Certo la situazione per i bianconeri non è serena con l’ottavo posto che preoccupa non poco Allegri.

Per la società è fondamentale riuscire a risalire la classifica: il quarto posto non può che essere l’obiettivo minimo stagionale da agguantare anche perché senza Champions verrebbero meno anche importanti entrate economiche. Proprio allo scenario peggiore potrebbe legarsi una cessione illustre. In estate la Juventus è riuscita a resistere alle lusinghe per Federico Chiesa, uno dei suoi talenti più apprezzati in Europa. L’offerta da ottanta milioni di euro del Bayern Monaco è stata rispedita al mittente, ma le cose potrebbero cambiare la prossima estate.

Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa: occhio a Bayern e Premier League

Come si legge su ‘calciomercatonews.com’, senza la qualificazione in Champions League per Chiesa potrebbe arrivare l’addio in estate alla Juventus. In questo senso potrebbe rifarsi sotto il Bayern Monaco, ma anche dalla Premier League gli interessi non mancano. C’è quello del Chelsea campione d’Europa, ma anche il Liverpool di Klopp è stato accostato all’esterno bianconero a più riprese.

Uno scenario ancora ipotetico con la stagione in pieno svolgimento. Per Chiesa c’è stasera la decisiva sfida tra Italia e Irlanda del Nord, poi il ritorno alla Juventus per risalire la classifica.