Calciomercato, la Juventus trema | Scambio e cash per anticipare tutti

La Juventus va a caccia di un grande colpo sul calciomercato. I bianconeri, però, potrebbero essere battuti sul tempo per l’obiettivo

La Juventus sembra avere le idee chiare sui colpi da mettere a segno in vista dei prossimi mesi. La Vecchia Signora, in particolare, dovrà investire sul suo centrocampo.

Sono diversi i profili seguiti dai bianconeri, pronti a investire per migliorare il reparto. Già nella scorsa estate, infatti, il club torinese era pronto a farsi sotto pur di acquistare un altro calciatore da regalare a Massimiliano Allegri. L’arrivo di Manuel Locatelli, alla fine, è rimasto l’unico, ma a gennaio c’è aria di nuovo obiettivo e nuove trattative per completare la rosa. Un nome che piace non poco alla dirigenza e al tecnico è quello di Aurelien Tchouameni. Il centrocampista è cresciuto ulteriormente negli ultimi mesi e la concorrenza è aumentata per la Juventus. Il colpo ora è seriamente a rischio.

Calciomercato Juventus, scambio Real per Tchouameni: Allegri trema

Il calciatore del Monaco, infatti, è entrato nel mirino del Real Madrid. I Blancos sono pronti a investire una cifra importante pur di arrivare al ragazzo e non vogliono partecipare ad aste. Per questo, come riporta ‘defensa central’, il club spagnolo ha intenzione di anticipare tutti per arrivare al calciatore con un’offerta decisamente interessante.

Il Real di Carlo Ancelotti, infatti, è disposto a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Mariano Diaz per arrivare al mediano. E potrebbe non essere tutto. Infatti, anche Luka Jovic, chiaro esubero tra i Blancos, potrebbe essere inserito nella trattativa. In ogni caso, riportano dalla Spagna, la richiesta del Monaco è chiara: 60 milioni di euro cash e possibilmente senza contropartite. Per questo, la situazione resta tutta in divenire e anche Paul Pogba resta un nome sul piatto per rinforzare il Real.