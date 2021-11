Calciomercato Milan, corsa impossibile: Ancelotti prepara lo scippo

Dalla Spagna confermano che il Milan abbia davvero poche speranze per il calciatore, seguito dal Real Madrid. Blancos pronti a sfidare le big del calcio europeo

Il futuro di Franck Kessie appare ormai segnato. Le dichiarazioni, rilasciate in Giappone in estate, sono ormai un lontano ricordo, e la è sempre più lontana.

Il Milan non ha ancora perso del tutto la speranza ma serve un passo indietro da parte del calciatore, che ad oggi continuano a chiedere una cifra fuori mercato. Il club rossonero ha messo sul tavolo un ricco contratto da 6/6,5 milioni di euro netti a stagione. Troppo pochi secondo l’ivoriano che vorrebbe guadagnarne almeno due in più.

Facile pensare che dietro a Franck Kessie ci siano i grandi club europei. In prima fila c’è il solito Psg, pronto ad accontentare in estate il calciatore ma attenzione alla pista inglese, con Paratici e Conte desiderosi di mettere le mani sull’ex Atalanta. Metterebbero ben volentieri le mani su Kessie anche Juventus e Inter ma i costi appaiono proibitivi.

Real Madrid vigile

Sullo sfondo, come riporta As, c’è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos non sono certo in prima fila nella corsa a Kessie: la consapevolezza, però, che il Milan difficilmente riuscirà a convincere il centrocampista potrebbe spingere la squadra di Ancelotti a farsi avanti e sfidare il Psg, ormai nemico numero uno sul mercato.