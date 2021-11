Uragano Marotta, Juventus e Milan li perdono a zero

L’Inter è molto attiva sul mercato dei parametri zero: Marotta potrebbe riuscire a fregare sul tempo Juventus e Milan

Le indicazioni di Beppe Marotta per il mercato nerazzurro sono state piuttosto chiare: prima blindare i propri talenti, poi essere pronti per eventuali occasioni.

Nel mondo del calcio, in particolare, non esistono delle occasioni più ghiotte dei parametri zero: l’Inter sta monitorando quel mercato con grande attenzione e, dopo aver messo le mani su Onana, cerca nuovi colpi. A rimanere con le mani vuote potrebbero essere Milan e Juventus.

Calciomercato Inter, Marotta cannibale sui parametri zero | Tanti i nomi sulla lista

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter starebbe tentando diversi affari a parametro zero e i nomi sulla lista di Marotta sarebbero parecchi. In primis c’è Matthias Ginter, in scadenza con il Gladbach: un jolly capace di destreggiarsi alla grande sia in difesa che a centrocampo. Sugli esterni, poi, piace Jesus Corona: il messicano in scadenza col Porto che fa gola anche a Milan e Juventus.

Proprio contro i due club italiani i nerazzurri potrebbero riuscire ad infilare il sorpasso per Alexandre Lacazette. Il francese rappresenterebbe un ottimo rinforzo low cost per l’attacco e Ausilio starebbe monitorando la sua situazione con grande attenzione. Da ultimo, ma non ultimo, rimane il nome di Lorenzo Insigne: nessun passo avanti per il rinnovo col Napoli e l’Inter si prepara ad accoglierlo a parametro zero. Nella corsa agli svincolati, Marotta vuole dimostrare di essere ancora il re indiscusso.