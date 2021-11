Milan, Pioli insoddisfatto | Maldini torna sul mercato

Pioli avrebbe dato un ultimatum sulla trequarti del Milan, Maldini sarebbe pronto ad intervenire sul mercato per accontentare il tecnico

I rossoneri stanno disputando una grande stagione e la sensazione che possa essere l’anno giusto per tornare a vincere qualcosa acquista sempre più forza. Per questo, il club meneghino potrebbe investire a gennaio.

Il mercato estivo ha portato tanti giocatori a Milano, rinforzando in maniera corposa la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’unica lacuna che sembra non essere stata colmata definitivamente è quella sulla trequarti: il colpo Messias non ha ancora convinto ed a gennaio Paolo Maldini potrebbe tornare a battere il mercato. Diversi sono i nomi sulla lista dei desideri della dirigenza del Milan.

Calciomercato Milan, ultimatum Messias | Maldini pronto ad intervenire

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Milan avrebbe deciso di dare ancora un mese di tempo a Messias per dimostrare di essere un elemento valido per Stefano Pioli: in caso contrario, Paolo Maldini tornerebbe sul mercato. Diversi sono i nomi che piacciono alla dirigenza rossonera, ma al primo posto della lista c’è Noa Lang: il talento classe ’99 del Club Brugge, però, ha già una valutazione da 30 milioni di euro.

Un altro belga che piace molto ai meneghini è Yari Verschaeren, il classe 2001 dell’Anderlecht. Anche sul talentino belga ci sono diversi grandi club e potrebbe non essere semplice arrivarci. Altri nomi, poi, sono quelli di Faivre e Ziyech: per entrambi, però, sembrano raffreddarsi le piste. In particolare, per il marocchino in uscita del Chelsea sarebbe il pressing di Dortmund e Barcellona a complicare le cose. In ogni caso, sulla trequarti del Milan potrebbe arrivare un nuovo innesto nel mercato di gennaio.