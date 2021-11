Calciomercato Milan, dalla Francia: Kessie ha deciso la sua prossima destinazione

Calciomercato Milan: Franck Kessie sembra sempre più lontano dai rossoneri. Ecco le preferenza del centrocampista ivoriano

Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus sta seguendo con attenzione l’evoluzione della possibile trattativa per il rinnovo di contratto tra Alessio Romagnoli ed il Milan. Allegri ha dato l’ok e il club bianconero è così alla finestra per il capitano della squadra rossonera.

Come noto, oltre a Romagnoli anche Franck Kessie è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Milan. La trattativa è sempre in stand-by e le parti piuttosto lontane: le alte richieste del centrocampista ivoriano lo spingono sempre più verso l’addio ai rossoneri. Sulle sue tracce ci sono i principali top club europei, pronti all’assalto in caso di definitiva fumata nera col Milan. Ecco le preferenze di Kessié.

Calciomercato Milan, ecco le preferenze di Kessie

Come riportato da ‘le10sport.com’, Kessie vuole il PSG o la Premier League, preferendole come possibili destinazioni future rispetto alla permanenza ed al rinnovo con il Milan. In altre parole, l’ex Atalanta sembra intenzionato a salutare i rossoneri al termine della stagione.

L’entourage di Kessie ha alzato le richieste economiche per il prolungamento e le parti sono sempre più distanti. L’ivoriano potrebbe lasciare Milano e Leonardo ed il PSG in prima fila sono alla finestra. Sono mesi decisivi per il futuro del giocatore rossonero.