‘Bufera’ Donnarumma | Dalla Francia: la scelta è stata fatta

In casa PSG sarebbe stata fatta una scelta sul futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere italiano al centro di alcune critiche

Gianluigi Donnarumma non vive bene il dualismo con Navas. Il portiere italiano lo ha fatto capire nelle ultime ore con dichiarazioni molto chiare: “Sicuramente disturba me perchè non è assolutamente facile, in quanto ho sempre giocato. Fa male a volte restare in panchina ma sono tranquillo e la situazione sicuramente si sistemerà”.

Già nelle scorse settimane, dopo le tante panchine e critiche accumulate, il portiere era finito al centro di rinnovate indiscrezioni di calciomercato. Oggi, dopo le nuove esternazioni, sono giunte dalla Francia nuove notizie sul suo futuro col PSG.

Calciomercato Juventus, scelta fatta per il futuro di Donnarumma

Pochettino, riporta ‘le10sport’, avrebbe chiesto l’aiuto della dirigenza per decidere su chi puntare tra Donnarumma e Keylor Navas. Quest’ultimo sarebbe stato designato come portiere titolare, fattore che potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro della stella italiana. La Juventus, nonostante le eventuali difficoltà economiche dell’affare, resta tra i club più interessati. Per Donnarumma, del resto, non mancano gli estimatori in tutta Europa.