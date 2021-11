Donnarumma e Keylor Navas continuano a giocarsi il posto da titolare settimana dopo settimana. La situazione non soddisfa troppo il portiere italiano che si sfoga: la reazione dei tifosi

A margine della sfida di qualificazione mondiale pareggiata ieri in casa contro la Svizzera, Gigio Donnarumma si è anche ‘sfogato’ definendosi ‘disturbato‘ per la situazione che vive al PSG relativamente al dualismo con Navas. La vicenda non influirebbe sulle sue prestazioni ma certamente non è di suo gradimento.

Esternazioni quelle dell’ex portiere milanista che hanno prontamente scatenato la reazione sui social dei tifosi, soprattutto quelli della sua ex squadra.

Donnarumma si sfoga | I tifosi: “Grazie Raiola per averlo portato via”

La rivalità con Navas, le tante panchine al Paris Saint Germain i fischi di San Siro in Nations League con l’Italia, prima della prova di ieri contro la Svizzera e del successivo sfogo: Donnarumma non ha vissuto fin qui un’annata memorabile. Sui social i tifosi si sono scatenati nei suoi confronti dopo le parole relative al dualismo con Navas:

Per chi diceva che la colpa è nostra del caso #Donnarumma esiste il karma! Bye bye (Non mi stupisce più di tanto di quello che ha detto) — ROSA ❤🖤🇮🇹💙 (@Rosyr90Raguso) November 13, 2021

Seriamente: come possiamo ringraziare Raiola per averlo portato via? Non so, un presente, un mazzo di fiori…#donnarumma — El Condor (@ElCondoorr) November 13, 2021

#Donnarumma: “La rivalità con #Navas mi disturba. Ero abituato a giocare sempre, fa male stare in panchina”. “Hai voluto la bicicletta? Mo pedala”. (cit.) — Manuel Delon (@_MDelon) November 13, 2021

Spero che vedrai i mondiali dal divano di casa e che con il psg non vinci la champion. #Donnarumma — Sole Piro (@PiroSole) November 13, 2021

Caro #Donnarumma

Forse la panchina è l occasione per riflettere su ciò che avevi e ciò che hai. Per il tuo futuro, hai scelto tanti e tanti soldi ma può darsi che non tutto si misuri in quattrini…💰💰💰 — Fight4Freedom (@FightFo25639606) November 13, 2021

Lo disturbano i fischi, la rivalità e lo stare in panca. Mi sa che l’unica cosa grossa che ha, oltre all’altezza e al conto corrente, è la presunzione. #Donnarumma — Tonys (@Tonys981) November 13, 2021