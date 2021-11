Tutto deciso: rottura con Raiola e addio alla Juventus

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Mino Raiola e un suo ormai ex assistito di proprietà dei bianconeri

L’agenzia di Mino Raiola ‘perde’ un giocatore. Un giocatore peraltro di proprietà della Juventus, anche se probabilmente ancora per poco.

Parliamo di Mohamed Ihattaren, o meglio dire del ‘caso’ Ihattaren visto che il talento olandese ha fatto ritorno in Olanda mollando la Sampdoria di punto in bianco e senza una spiegazione. Anzi, la spiegazione – abbastanza generica – c’è stata: problemi personali. In blucerchiato è approdato l’estate scorsa, dopo appunto, essere stato acquistato dal Psv Eindhoven per poco meno di 2 milioni di euro.

Calciomercato, non solo la Juventus: Ihattaren dice addio anche a Raiola

Stando a ‘Voetbal International’, il centrocampista classe 2002 è intenzionato a dire addio alla Juventus, ripartendo dal suo Paese. Al momento si sta allenando con l’Utrecht. A proposito di addii, sarebbe già ufficiale quello allo stesso Raiola. Ora, aggiunge la medesima fonte, Ihattaren è rappresentato da Ali Dursun, procuratore tra gli altri di de Jong del Barcellona e (da alcune settimane) di Donny van de Beek del Manchester United, profilo nel mirino dei bianconeri.